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"Відповідь буде руйнівною": генерал розповів, на що підуть США, якщо РФ застосує ядерну зброю в Україні

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"Відповідь буде руйнівною": генерал розповів, на що підуть США, якщо РФ застосує ядерну зброю в Україні

Фото: Associated Press

Відповідь Пентагону на застосування Росією ядерної зброї в Україні, можливо, і не буде ядерною, проте США РФ завдадуть нищівного удару.

Зокрема, можуть бути зруйновані російські військові бази в окупованому Крим.

Про це заявив екскомандувач американськими військами в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес, повідомляє The Daily Mail.

Він розглядає загрозу ядерного удару по Україні вельми малоймовірною. Проте водночас Годжес запевнив, що на будь-яке застосування зброї масового ураження буде швидка і жорстка відповідь з боку президента США Джо Байдена.

На думку американського генерала, президент РФ Володимир Путін усвідомлює те, що з боку США надійде відповідь.

"Можливо, відповідь США буде не ядерною, але досить руйнівною, наприклад, для знищення Чорноморського флоту РФ або російських баз у Криму. Тому я вважаю, що Путін і його оточення не хочуть прямого зіткнення зі США", – сказав Годжес.

Нагадаємо, 21 вересня Путін заявив, що проти Росії начебто воює "колективний Захід" та пригрозив світу застосуванням ядерної зброї.

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Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3577
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