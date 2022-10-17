Відповідь іранським "мопедам": в Укроборонпромі повідомили про завершення роботи над новою розробкою

В Укроборонпромі повідомили, що завершують розробку нової зброї. ЇЇ дальність 100 км.

Про це повідомили на каналі "Укроборонпрому" в телеграм.

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"Дальність — 1000 км, вага бойової частини — 75 кг. Завершуємо розробку", - йдеться в повідомленні.

В "Укроборонпромі" додали, що працюють у посиленому режимі з часу повномасштабного вторгнення.

"Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це "нічого" успішно працює на полі бою, а ще деяке "нічого" раз за разом проходить успішні випробування. Ви скажете, цього недостатньо. Згодні, тому віддаємо перевагу працювати 24/7, аніж заполоняти медіапростір голосними заявами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українська гаубиця "Богдана" допомогла вигнати росіян з острова Зміїний. Щоправда, до цього вона не пройшла усіх державних випробувань. Гаубиця має калібр 155 міліметрів і розроблялася під боєприпаси НАТО.

Раніше у Мережу потрапила світлина з випробувань новітньої військової розробки України - ракетного комплексу "Нептун". Він бере ціль майже за 300 км

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