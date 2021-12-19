Відповідь на агресію РФ: у НАТО хочуть розмістити війська у Болгарії та Румунії

Альянс шукає нові способи для стримування РФ.
Верховний головнокомандувач Збройних сил НАТО в Європі, американський генерал Тод Волтерс запропонував Альянсу встановити військову присутність на території Болгарії та Румунії.
Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на німецьку газету Der Spiegel.
Пропозиції Волтерса, по суті, розширять місію альянсу щодо "посилення передової присутності", в рамках якої збройні сили вже розгорнуті у країнах Балтії та на сході Польщі.
Der Spiegel не став прямо цитувати слова генерала Волтерса. У публікації йдеться, що видання має інформацію, згідно з якою той "закликав до посилення східного кордону" НАТО в Румунії та Болгарії під час відеоконференції з воєначальниками країн-партнерів з Північноатлантичного альянсу.
У НАТО відмовилися коментувати матеріал, опублікований у Der Spiegel.
Нагадаємо, 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії опублікувало текст проєкту Договору між Росією та США щодо гарантій безпеки, а також Угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. У проєкті є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур.
Згодом у Білому домі відреагували на пропозиції Росії про початок переговорів щодо європейської безпеки. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати бачили договір та вимоги РФ та проводять консультації з партнерами Європи, без яких переговори з Росією неможливі.
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