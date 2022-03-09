Відповідь на продовження війни: Heineken зупинила виробництво та продаж пива в Росії

Відповідь на продовження війни: Heineken зупинила виробництво та продаж пива в Росії

До цього компанія відмовлялася лише від експорту до РФ.

Пивоварна компанія Heineken заявила 9-го березня про зупинку виробництва та продажу пива під своїм брендом у Росії через продовження війни проти України.

Також компанія не розміщувати рекламу своєї продукції на російському ринку.

"Ми шоковані та засмучені, спостерігаючи, як розгортаються трагічні події в Україні. Ми підтримуємо українців, а наші серця - з постраждалими. Війна російського уряду проти України - це абсолютно невиправдана атака. У відповідь на продовження воєнної ескалації, ми йдемо на такі кроки. Heineken зупиняє виробництво, рекламу та продаж бренду Heineken в Росії", - йдеться у заяві компанії.

Раніше Heineken зупинила експорт до Росії. Зазначимо, Heineken має в Росії сім заводів.

На ринку окупантів вже призупинили свою діяльність чимало міжнародних компанії, із повним списком можна ознайомитися у матеріалі Ізоляція санкціями: список світових брендів, які йдуть з російського ринку через війну РФ проти України