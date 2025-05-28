Відповідь на російські авіаудари: Німеччина збільшила військову допомогу Україні

Німеччина оголосила про новий масштабний пакет допомоги для України / © УНІАН

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Німеччина продовжить надавати Україні пакет допомоги вартістю близько 5 мільярдів євро (4,2 мільярда фунтів стерлінгів).

Про це повідомляє британський телеканал Sky News.

У заяві Міністерства оборони Німеччини було зазначено, що допомога надається у відповідь на нещодавні російські авіаудари, які призвели до численних жертв серед мирного населення та масштабних руйнувань цивільної інфраструктури.

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«Таким чином Німеччина продовжує свою активну та послідовну військову підтримку України», — йдеться у повідомленні міністерства.

Фінансування нового пакета допомоги здійснюватиметься за рахунок коштів, уже затверджених нижньою палатою парламенту Німеччини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уряд Німеччини планує виділити мільйони євро на підтримку розробки та виробництва українських крилатих ракет. Це може стати альтернативою прямим постачанням німецьких Taurus.

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