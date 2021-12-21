Відповідь на ультиматуми Кремля: Держдеп США представить РФ свій “перелік занепокоєнь”

У Сполучених Штатах підготують документ разом з європейськими союзниками та партнерами.

У Сполучених Штатах не бачать з боку російської сторони кроків, які б зменшили їхню стурбованість щодо ситуації біля кордонів України і представлять РФ свій перелік занепокоєнь.

Про це повідомив під час брифінгу в понеділок, 20 грудня, представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Він вкотре підкреслив позицію США про те, що переговори щодо безпеки в ЄС можна вести лише за участю європейських країн. Водночас представник Держдепу натякнув, що мову ультиматумів з боку Кремля у США не визнають, оскільки мають свої занепокоєння стосовно дій Росії.

“Ми маємо намір разом з європейськими союзниками та партнерами представити свої занепокоєння діями Росії, які, як ми вважаємо, завдають шкоди нашим спільним інтересам і цінностям", - зазначив Прайс.

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За його словами, США готові обговорювати з Росією проблеми безпеки в Європі, але конкретних кроків у цьому напрямку наразі немає.

"Ми ясно сказали, що готові до дипломатичної роботи з різних каналів. Але поки повідомити мені нема про що. Росія представила свої занепокоєння, у нас є свої. Коли ми матимемо додаткові деталі про те, як ми будемо це все обговорювати, ми повідомимо", - підсумував Нед Прайс.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки повідомили, що готові обговорити питання безпеки з Росією і найближчим часом зв’яжуться з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним.

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