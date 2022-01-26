Відповідь НАТО: закликають Кремль вивести війська з України, Грузії та Молдови

Відповідь НАТО: закликають Кремль вивести війська з України, Грузії та Молдови

Письмову відповідь на вимоги Росії щодо “гарантій безпеки” Північноатлантичний альянс передав одночасно із США.

У відповіді НАТО щодо “гарантій безпеки”, яких вимагає Росія, Північноатлантичний Альянс закликає Кремль відмовитися від ворожості щодо України.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу в середу, 26 січня.

За його словами, Альянс закликає Росію вивести війська з України, Грузії та Молдови.

Генсек НАТО також повідомив про підвищення боєздатності військових підрозділів Альянсу, передові сили реагування якого складаються з 5 000 військовослужбовців. Вони можуть бути розгорнуті протягом декількох днів.

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Окрім того, через напруження, яке створює Росія на кордоні з Україною, присутність Альянсу у регіонах Балтійського та Чорного морів буде посилено.

Генсек НАТО наголосив, що Альянс не відмовиться від принципу "відкритих дверей", що означає можливе членство України.

З Росією в Альянсі готові продовжити діалог, зокрема через Раду Росія-НАТО, обговорюючи питання роззброєння, розміщення ракет, контролю над озброєннями. Столтенберг також заявив, що НАТО пропонує Росії відновити роботу представництв.

Генсек НАТО підкреслив, що пропозиції, які сьогодні було передано послу Росії в Брюсселі, підтримали всі 30 членів Альянсу,

За словами Столтенберга, пропозиції НАТО йдуть паралельно із письмовою відповіддю США, яку сьогодні, 26 січня, також було передано Кремлю.

Нагадаємо, у США врахували позицію Києва щодо російських пропозицій у сфері безпеки і повідомили український уряд про зміст відповідей на ультиматуми Кремля.

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