Відповідь НАТО на масовану повітряну атаку РФ по Україні: буде придбано до 1000 ракет

Ця закупівля має допомогти союзникам виділити більше власних оборонних систем для України.

У середу, 3 січня, у НАТО оголосили про сприяння у закупівлі до 1000 ракет Patriot для європейських членів Альянсу. Таке рішення було ухвалене після масованої повітряної атаки РФ по Україні.

Про це повідомляє Associated Press.

“Російські ракети та удари безпілотників по українських мирних жителях, містах і селищах показують, наскільки важлива сучасна протиповітряна оборона. Збільшення виробництва боєприпасів є ключовим для безпеки України та нашої безпеки”, — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Як повідомляють джерела видання, Агентство НАТО з підтримки та постачання оголосило про своє сприяння групі країн, серед яких Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія, у придбанні ракет Patriot. Сума контракту може скласти близько 5,5 мільярдів доларів.

Ця закупівля має допомогти союзникам виділити більше власних оборонних систем для України.

Агентство також заявило, що "інші країни-користувачі, як очікується, отримають вигоду від умов контракту", не уточнюючи деталей.

Нагадаємо, від ночі до ранку вівторка, 2 січня, російські війська завдали потужного масованого удару по Києву. Окупанти атакували безпілотниками Shahed та різними типами ракет. Зокрема, й "Кинджалами".

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