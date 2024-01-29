"Відповідь не забариться": Пентагон прокоментував атаку на американських військових у Йорданії

Атака відбулась на військових, які виконують завдання зі знищення осередків ІДІЛ у Сирії й Іраку.

Голова Міністерства оборони США Ллойд Остін заявив, що після атаки на військову базу в Йорданії — відповідь не забариться.

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Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій на сайті Пентагону.

"Я обурений і глибоко засмучений смертю трьох наших військовослужбовців та пораненням інших американських військових під час нападу минулої ночі на сили США та коаліції, розгорнуті на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону", - зазначив Остін.

Він зазначив, що атака відбулась на військових, які виконують завдання зі знищення осередків ІДІЛ у Сирії й Іраку.

Остін констатував, що це не перша атака на війська США та союзників, до якої причетні проіранські сили.

"Ми відповімо у той час та в тому місці, які оберемо самі", - запевнив міністр оборони США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що республіканці вимагають від Байдена завдати удару по Ірану.

Крім того, ми раніше інформували, що безпілотник у Йорданії атакував американських військових.

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