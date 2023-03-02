Відповідальність за інцидент із обстрілом у Брянській області взяв на себе "Російський добровольчий корпус": відео

Озброєні люди із жовтими пов’язками на рукавах, які називають себе російськими добровольцями, заявили, що не воюють із цивільними і закликали росіян підніматися на боротьбу із путінським режимом.

Відповідальність за диверсійну вилазку у Брянській області РФ взяв на себе так званий “Російський добровольчий корпус” (РДК) — підрозділ добровольців із Росії, які, за їхніми власними твердженнями, воюють за Україну.

У Telegram-каналі РДК опубліковане відео із села Любечани, на якому озброєні люди із жовтими пов’язками на рукавах закликають росіян підніматися на бунт.

Звинувачення в обстрілах мирних жителів та вбивствах дітей вони назвали “брехнею кремлівських пропагандистів”.

“Ми не воюємо з цивільними та не вбиваємо беззбройних. Тепер настав час звичайним громадянам Росії зрозуміти, що вони не раби. Піднімайте бунт, боріться”, — каже один із чоловіків на відео.

Люди із прапором “Російського добровольчого корпусу” стояли на тлі будівлі з табличкою “Любечанський фельдшерсько-акушерський пункт” та поблизу місцевої пошти.

Згодом один із бійців РДК у коментарі Telegram-каналу “Важливі історії” підтвердив, що заходив на територію Брянської області.

“Я щойно звідти. Нас на цьому завданні було 45 людей. Зайшли, відзняли, зробили засідку на дві БМП. Дітей постраждалих не бачив. Але був один постраждалий прикордонник. Жодних заручників не брали”, — сказав він.

Раніше російські пропагандисти повідомили з посиланням на джерела у силових структурах, що під атакою невідомих диверсантів опинилися два села - Любечани та Сушани Брянської області.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін назвав події у Брянській області "терористичним актом", який скоїли “неонацисти”.

Інцидент у Брянській області прокоментував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що держава не атакує територію РФ, не відправляє туди ДРГ та не вбиває людей. Водночас він припустив, що в Росії почався партизанський рух спротиву.

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