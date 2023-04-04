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Відповідальність за ліквідацію пропагандиста Татарського взяла на себе Національна Республіканська Армія

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
1824
Час на прочитання
2 хв
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Відповідальність за ліквідацію пропагандиста Татарського взяла на себе Національна Республіканська Армія

Скриншот із відео

Раніше так звана НРА взяла на себе відповідальність за вбивство доньки путінського пропагандиста та ідеолога Олександра Дугіна.

Відповідальність за ліквідацію пропагандиста Владлена Татарського у Санкт-Петербурзі взяла на себе так звана Національна Республіканська Армія.

Про це йдеться в заяві організації, що було опубліковано, зокрема, в Telegram-каналі "Роспартизан".

"Ми організували та здійснили акцію 2 квітня 2023 року проти групи Z-активістів та особисто проти відомого пропагандиста війни, воєнного злочинця Максима Фоміна, відомого як Владлен Татарський. Цю акцію підготовлено і здійснено нами автономно, і ми не маємо зв'язку і не отримували допомоги від жодних іноземних структур і тим паче спецслужб", — йдеться в заяві.

НРА повідомила, що акцію спрямували не проти мирних громадян, а всі постраждалі — прихильники повномасштабної війни проти України.

Організація також закликала "російських правозахисників" допомогти Дар'ї Треповій і закликала росіян надавати всі види спротиву російському режиму "аж до повного знищення".

НРА раніше взяла на себе відповідальність за вбивство дочки ідеолога "руского міра" Олександра Дугіна.

Дар'ю Дугіну вночі 20 серпня 2022 року було підірвано в авто.

За словами опозиціонера Іллі Пономарьов, НРА — це підпільна "активістська мережа" на території Росії.

Нагадаємо, в Москві 4 квітня було взято під варту на два місяці Дар'ю Трепову, яку підозрюють у причетності до вибуху, внаслідок якого Татарський і загинув.

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Дата публікації
Перегляди
1824
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