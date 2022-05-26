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“Відповідайте на ракети сміхом”: сатиричний журнал Charlie Hebdo публікує роботи українських карикатуристів

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“Відповідайте на ракети сміхом”: сатиричний журнал Charlie Hebdo публікує роботи українських карикатуристів

Фото: соцмережі

Кошти від продажу свіжого номера популярного французького журналу передадуть ЗСУ та територіальній обороні Одеси.

У середу, 25 травня, французький сатиричний журнал Charlie Hebdo присвятив чотири сторінки українській тематиці, опублікувавши два десятки робіт карикатуристів-українців.

Обкладинку свіжого номеру опубліковано в акаунті видання у Twitter.

“Відповідайте на ракети сміхом”, - йдеться на титульній сторінці Charlie Hebdo.

У такий спосіб популярний тижневик вшановує українських колег-карикатуристів, які “продовжують робити свою роботу”, незважаючи на російське вторгнення.

Майже всі карикатури взяли з виставки, організованої в Одесі місцевою асоціацією карикатуристів, “Російський військовий корабель, йди на …”. На малюнках - російський ведмідь, який занурює лапу у вулик перед тим, як його обкусують бджоли, солдати окупаційної армії, які ковзають снаряд з гірки в дитячому садку, знаряддя тортур із зображенням Путіна.

У журналі зазначають, що українські карикатуристи “очевидно безжальні до росіян, демонструють гумор, який не хоче здаватися перед лицем свавілля та терору”.

Отримані від реалізації цього номера гроші буде передано ЗСУ та територіальній обороні Одеси.

Нагадаємо, раніше відомий британський рок-співак Yungblud потужно підтримав Україну на концерті у Відні. На сцені із українським прапором на плечах виконавець жорстко засудив війну Путіна проти нашої держави.

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