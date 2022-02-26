Відповів, як відрізав: Ілон Маск відреагував на залякування Роскосмосу про відмову коригування орбіти МКС

Ілон Маск продемонстував готовність замість Роскосмосу коригувати орбіту МКС.

Американський мільярдер та інженер Ілон Маск відреагував на заяву генерального директора "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна про те, що Росія може відмовитися від операцій з коригування орбіти Міжнародної космічної станції через накладені на неї санкції.

На введення санкцій США проти РФ Рогозін поскаржився у своєму акауні в Twitter.

"Може, президент Байден не в темі, так поясніть йому, що корекція орбіти станції, її ухиляння від небезпечних зближень з космічним сміттям, яким ваші талановиті бізнесмени загадили навколоземну орбіту, відбувається винятково двигунами російський вантажних кораблів "Прогрес МС". Якщо заблокуєте співпрацю з нами, хто врятує МКС від некерованого сходу з орбіти та падіння на території США чи Європи", – написав Рогозін.

У відповідь на допис глави "Роскосмосу" Ілон Маск опублікував одне слово: "SpaceX".

скриншот / Twitter