Будуть "звільняти захоплені території": Білорусь розпочала нові навчання біля кордонів з Україною

Нові військові навчання у Білорусі триватимуть до 14 вересня. Військові будуть тренуватися, як "звільняти захоплені території".

Про це йдеться в повідомленні Міноборони РБ.

Тренуватися військові будуть на полігоні "Брестський"; на ділянках місцевості у Мінській та Вітебській областях.

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"8 вересня відповідно до плану підготовки Збройних сил під керівництвом начальника генерального штабу Збройних сил – першого заступника міністра оборони розпочалося командно-штабне навчання Збройних сил Республіки Білорусь. Воно триватиме до 14 вересня. Чисельність військ, які беруть участь у командно-штабному навчанні, залученого озброєння та військової техніки не перевищує рівень, який підлягає обов'язковому повідомленню відповідно до Віденського документа 2011 року", - сказано в повідомленні.

Як пояснюють у Лукашенка, головною метою цих дійств є "навчання органів військового управління Збройних сил, інших військ та військових формувань Республіки Білорусь безперервному управлінню силами та засобами під час виконання завдань за призначенням".

Під час навчань білоруси будуть відпрацьовувати:

ведення бойових (спеціальних) дій щодо звільнення території, тимчасово захопленої противником;

відновлення контролю за державним кордоном у зонах (смугах) відповідальності об'єднань;

авіаційну підтримку військ;

забезпечення силових заходів військового стану, боротьбу з ДРГ супротивника та НВФ.

Як зазначається, у навчаннях візьмуть участь "представники військово-дипломатичного корпусу зарубіжних країн, акредитованих при міністерстві РБ".

"В той же час, демонструючи максимальну транспарентність перед міжнародною спільнотою, прагнення до зміцнення регіональної безпеки та поясу добросусідства, Республіка Білорусь в ініціативному порядку запросила для участі у спостереженні за активною фазою навчання представників військово-дипломатичного корпусу зарубіжних країн, акредитованих при міністерстві", - додали у Міноборони Білорусі.

Як повідомлялося, Росія розпочинає в Білорусі військові навчання.

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