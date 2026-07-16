Відпрацювали кілька військових сценаріїв: у Трампа готують вторгнення ще в одну країну

Куба / © Associated Press

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На тлі відновлення війни між США та Іраном високопосадовці Пентагону таємно аналізують ще один потенційний осередок напруженості — можливі військові дії проти Куби.

Про це повідомляє CBS News.

За інформацією співрозмовників телеканалу, останніми тижнями військові планувальники Пентагону опрацьовували кілька варіантів можливих операцій проти Куби, серед яких — проведення повітряно-десантної операції.

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Як зазначає CBS News, виконати таку місію може 101 повітряно-десантна дивізія, адже саме вона має необхідну підготовку для проведення подібних операцій.

Водночас будь-які потенційні військові дії проти Куби можуть створити для Пентагону серйозні труднощі. Причиною є те, що значна частина американських військових ресурсів і ключових наступальних спроможностей уже залучена до виконання завдань в інших регіонах.

Зокрема, Міністерство оборони США перекинуло на Близький Схід авіацію, розвідувальні підрозділи та інші ресурси для підтримки військових операцій проти Ірану.

У зв’язку з цим джерела телеканалу вважають, що переорієнтація американських сил на Кубу найближчим часом є малоймовірною, зважаючи на поновлення військових операцій проти Ірану минулого тижня.

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Раніше повідомлялося, що на Кубі повністю вийшла з ладу національна електромережа, внаслідок чого близько 10 мільйонів жителів карибського острова залишилися без електропостачання.

Ми раніше інформували, що на Кубі фактично припинено обслуговування іноземних карток Visa та Mastercard.

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