Відправили до крематорію: "мертву" жінку знайшли живою у морзі лікарні

Сім'я розлютилася після того, як лікарі констатували смерть 90-річної бабусі, але шокований працівник крематорію виявив, що вона все ще жива.

Про це пише Daily Star.

90-річну Норму Сілвейру да Сілву констатували мертвою в суботу, 25 листопада, приблизно о 23:40 за місцевим часом у регіональній лікарні Сан-Хозе в Бразилії. Але співробітник, який збирався відправити її тіло, виявив, що вона дихає, і її тіло все ще було теплим через декілька годин після її передбачуваної смерті.

Помітивши, що Норма ще жива, він поклав її на лікарняне ліжко. Але, попри те, що її повернули до палати, Норма померла через добу, рано вранці 27 листопада. Того ж дня її кремували.

Внаслідок помилки Нормі було видано два свідоцтва про смерть. У першому повідомленні, опублікованому помилково, йшлося про те, що вона померла від інфекції.

Представники лікарні, Комітет медичної етики Бразилії та Комісія після смерті зараз розслідують, як жінку відправили до моргу, попри те, що вона була жива, повідомляють місцеві ЗМІ.

Подруга Норми, яка поїхала з нею до лікарні, сказала, що сім'я тепер планує подати до суду на лікарню. "Це той випадок зневаги, яку я нікому не побажаю", - сказала вона.

Описуючи момент, коли Норму знайшли в мішку для трупів, вона сказала: "Коли він відкрив мішок, вона дихала. І оскільки вона вже була непритомна, вона не могла попросити про допомогу, намагалася дихати і не могла. Я маю на увазі, що від 23:40 до 1:30 вона перебувала у мішку, майже вмираючи від задухи".

За її словами, сім'ї Норми поки що не повідомили причину смерті.

Нагадаємо, 70-річна жінка народила двійню. Вона завагітніла за допомогою ЕКЗ.

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