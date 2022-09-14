Відправився на концерт до Кобзона: в Росії загадково помер ще один відомий пропагандист

В Росії загадково помер ще один пропагандист. На цей раз на концерт до Кобзона відправився головний редактор "Комсомольської правди" Володимир Сунгоркін.

В Росії у віці 68 років помер головний редактор "Комсомольської правди" Володимир Сунгоркін.

Про це пише пропагандистське агентство ТАСС.

Як зазначається, Сунгоркін помер у віці 68 років. Через що саме та за яких обставин - не повідомляється.

Цікаво, що Сунгоркін був головним редактором пропагандистського видання, яке в кулуарах називали “улюбленою газетою Путіна”. На початку 2000 чоловік увійшов до п’ятірки найвпливовіших медіаменеджерів Росії. Сунгоркін удостоєний звання “Заслужений журналіст Росії”.

Він також висвітлював події в Криму, за що отримав від фюрера нагороду. Пропагандист виправдовував та підтримував війну, яку РФ розв’язала проти України.

Нагадаємо, що Зеленський відвідав щойно звільнений від окупантів Ізюм.

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