Відправлення військ НАТО до України: Дуда повідомив про рішення лідерів Європи

На зустрічі щодо подальнош допомоги Україні були президенти, очільник урядів та міністри 28 країн.

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що під час зустрічі у Парижі ідея про відправлення військ НАТО та ЄС до України викликала найбурхливішу дискусію. Ентузіазму у цьому питанні не було.

Про це польський президент розповів в інтерв'ю для видання Польське радіо.

За його словами, на зустрічі були президенти, очільник урядів та міністри 28 країн, які обговорили подальшу підтримку України. Засідагння відбулося з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона.

"Найбурхливіша дискусія розгорнулася навколо питання відправлення солдатів до України. І тут теж не було абсолютно ніякої згоди", - сказав Дуда після зустрічі, додавши, що жодного ентузіазму щодо цієї ідеї не було.

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Еммануель Макрон під час брифінгу за підсумками засідання із європейськими лідерами щодо допомоги Україні не виключив, що у майбутньому західні війська можуть бути введені на територію України.

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