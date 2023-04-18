"Відправляли на штурм, як м'ясо": у російських містах з'явилися рекламні щити з цитатами мобілізованих

У Єкатеринбурзі можна ознайомитися з враженнями військових РФ.

На рекламному щиті в Єкатеринбурзі (Росія) з'явилися тексти про те, що мобілізованих відправляли на штурм, як м'ясо. В адміністрації міста пояснили те, що стався "злам".

Про це йдеться на відео одного з телеграм-каналів.

За повідомленням джерела, на рекламний щит виводилися цитати військовослужбовців, а також їхніх дружин та матерів.

У розповіді безпосереднього учасника боїв, йдеться про те, що групу мобілізованих, які "ще жодного разу не стріляли", кинули на штурм без прикриття. БТР військовослужбовців спалили, а підрозділ зазнав великих втрат.

В адміністрації Єкатеринбурга цей інцидент назвали зламом і повідомили, що таке трапилося одночасно у трьох містах Росії.

А у Ростові, у торговому центрі "Горизонт", на екранах з'явилося зображення очільника Кремля Володимира Путіна та "критичне висловлювання" про війну Росії проти України.

У пресслужбі ТЦ заявили про "атаку хакерів".

Нагадаємо, російські мобілізовані записали відео, де поскаржилися на командування, однак згодом один із авторів публічно вибачився за "хибні дані".

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