"Відправлю на кордон війська": Путін пригрозив Фінляндії через її вступ до НАТО

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив НАТО, що вони нібито "затягли" Фінляндію до Альянсу. Ба більше, він пообіцяв відправити до кордону із Фінляндією російські війська.

Про це очільник Кремля сказав журналісту пропагандистського каналу "Россия".

Путін заявив, що через те, що Фінляндія вступила у НАТО, Росія біля її кордонів буде створювати Ленінградський військовий округ.

"Взяли затягли до НАТО Фінляндію. У нас що були якісь суперечки? Усі суперечки, у тому числі й територіального характеру, у середині 20 століття давно вирішені. Найдобріші та найсерйозніші були стосунки. Проблеми не було, тепер будуть. Тому що ми тепер створюватимемо Ленінградський військовий округ і концентруватимемо там певні військові підрозділи", - пригрозив він.

Як завжди, Путін звинуватив НАТО у "створенні конфлікту" через розширення блоку.

"З ким у нас якісь проблеми були? Та ні з ким. Це вони (країни НАТО, - ред.) створюють проблеми з нами, потому що не хочуть такого конкурента в образі Росії", - додав він.

Нагадаємо, Путін пожалівся, що Захід "хоче" поділити Росію на п'ять частин.

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