Відпустка, декрет і пенсія: вперше у світі проституція стала офіційною роботою

У Бельгії повії отримали право на лікарняні, декретні та пенсійні виплати згідно з першим у світі законом такого роду.

Про це повідомляє The Guardian.

У травні законодавці проголосували за те, щоб надати секс-працівникам такі ж трудові гарантії, як і всім іншим працівникам, в спробі покласти край насильству та експлуатації.

Закон, який набув чинності 1 грудня, гарантує, що секс-працівники матимуть трудові договори і правовий захист. Він покликаний покласти край "сірій зоні", створеній 2022 року, коли секс-праця була декриміналізована в Бельгії, але без надання секс-працівникам жодних гарантій захисту або трудових прав, таких як допомога по безробіттю або медичне страхування.

Згідно із законом, секс-працівники мають право відмовитися від сексуальних партнерів або від виконання певних дій і можуть припинити їх у будь-який час. Їх також не можуть звільнити за таку відмову.

Роботодавці повинні мати "хорошу репутацію" і бізнес-резиденцію в Бельгії; вони також повинні забезпечити свої приміщення тривожними кнопками, чистою білизною, душовими кабінами та презервативами.

Захист не поширюється на роботу вдома, а також на такі види діяльності, як стриптиз і порнографія.

Бельгійський союз секс-працівників назвав закон "величезним кроком вперед, який поклав край юридичній дискримінації секс-працівників". Але він заявив, що правила можуть бути "інструменталізовані" для скорочення або ліквідації секс-праці.

"Ми вже бачимо, як деякі муніципалітети, прикриваючись словами "безпека" і "гігієна", запроваджують дуже суворі місцеві правила, які роблять секс-працю на їхній території майже неможливою", - йдеться у повідомленні.

Деякі феміністичні організації розкритикували закон. Коли законопроєкт був опублікований 2023 року, Рада франкомовних жінок Бельгії заявила, що він буде "катастрофічним" для молодих дівчат і жертв торгівлі людьми.

"Припустити, що проституція існує і що ми повинні захищати працівниць, означає прийняти це сексистське насильство, а не боротися з ним", - сказала голова організації в інтерв'ю виданню Le Soir.

Нагадаємо, у Чехії хочуть залучати українців до роботи в поліції. За даними мерії, в Їглаві проживає приблизно 7 тис. вихідців з України.

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