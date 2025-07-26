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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Відпустка у Європі під загрозою: ЄС прогнозує масові збої в авіасполученні цього літа

Європа готується до літа безпрецедентних авіазатримок і скасувань рейсів. Повітряна система перевантажена, а проблеми накопичуються.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Літак

Літак / © Getty Images

Цього літа пасажирів у Європі можуть очікувати небачені раніше масштаби авіаційних затримок і скасувань.

Про це повідомило видання Xataka.

Європейська комісія попередила, що повітряна система континенту перебуває під критичним тиском через поєднання кількох проблем: безпрецедентного попиту на перельоти після пандемії, хронічного дефіциту авіадиспетчерів, частих страйків та кліматичних аномалій.

Єврокомісар з транспорту Апостолос Ціцикостас підкреслив, що війна в Україні призвела до скорочення доступного повітряного простору в Європі, що ще більше навантажує наявні авіамаршрути.

У найзавантаженіші дні європейська система управління повітряним рухом обслуговує до 37 тисяч рейсів — це її межа з наявними ресурсами. У порівнянні з минулим роком пасажиропотік зріс на 5%, і затримки — також на 5%, що вказує на ризик повторення торішнього хаосу. Найбільше постраждають такі напрямки, як Франція, Німеччина, Іспанія та Греція.

Франція вже стала епіцентром проблем: через страйки авіадиспетчерів було скасовано 4000 рейсів лише за два дні. Eurocontrol підрахував: вартість простою під час страйку сягала 100 євро за хвилину. Компанія Air France-KLM зазнала мільйонних збитків через збої в аеропорту Шарля де Голля.

Окрім людського фактору, ускладнення додають і кліматичні події. У Греції спека змусила закрити популярні туристичні об’єкти, зокрема Акрополь, а у Франції пожежі тимчасово зупинили роботу аеропорту в Марселі. ЄС побоюється, що такі явища ставатимуть регулярнішими та серйознішими, підвищуючи ризики для авіації.

Ситуацію ускладнює й той факт, що навчання авіадиспетчерів у Європі триває до п’яти років, а отже — оперативно розв’язати проблему нестачі персоналу неможливо. Попри намагання реформувати правила, негайних результатів не очікується.

Крім того, авіакомпанії критикують повільний прогрес у реалізації ініціативи «Єдине європейське небо», яка мала б дозволити прямі маршрути між країнами. Натомість зараз літаки змушені виконувати обхідні маневри через фрагментовану систему, що збільшує витрати, споживання пального та час у повітрі.

На тлі всіх цих викликів на карту поставлено не лише ефективність європейської авіаційної інфраструктури, а й довіра мільйонів пасажирів. Тому, це літо може не лише стати найгіршим з точки зору затримок та скасування рейсів, але й остаточним попередженням про те, що небо над континентом потребує революції на кількох рівнях.

Раніше ми повідомляли, де відпочити в Україні під час війни влітку 2025-го та скільки це коштує.

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