Відрізав прутня: "герой СВО" жорстоко розправився з коханцем дружини
Окупант після повернення з фронту жорстоко розправився з суддею, який спав з його дружиною.
В Росії «герой СВО» приїхав у відпустку і жорстоко розправився з суддею, що спав з його дружиною, поки окупант воював проти України.
Про це пишуть російські пабліки у Telegram і ЗМІ, опублікувавши моторошні фото.
Інцидент стався у місті Камишин Волгоградської області РФ. 47-річний окупант Сергій К. дізнався, що у його дружини роман із суддею.
У пориві ревнощів розгніваний чоловік підстеріг суперника просто біля будівлі міського суду і кілька разів вистрілив у нього. Потім ножем вирізав статевий орган і встромив лезо в око.
Після цього вбивця дочекався прибуття поліції та здався. За скоєне росіянинові загрожує до 20 років в’язниці, проте знаючи поширену практику в РФ, скоріше за все він просто повернеться на фронт, і воюватиме, поки його не ліквідують українці.
Раніше повідомлялося, що у Росії курсанти-десантники вбили свого командира, зіпсувавши його парашут.