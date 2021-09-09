Відрізняються від офіційної версії: журналісти з'ясували подробиці смерті російського міністра Зінічева

Очільник МНС РФ загинув не на навчаннях, а на туристичному об'єкті.

Знов пропаганда. Як насправді загинув очільник російського МНС? Журналісти з'ясували подробиці. І це кардинально відрізняється від офіційної героїчної версії.

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Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 9 вересня.

У Москві заявили, що Євген Зінічев помер, намагаючись врятувати відомого режисера, який послизнувся під час зйомок на навчаннях, і впав у воду. Однак, преса з'ясувала - міністр загинув не на навчаннях, а на туристичному об'єкті, на водоспаді. Ба більше - саме загиблий режисер намагався врятувати чиновника, який впав у прірву.

Варто зазначити, що 8 вересня низка пропагандистських росЗМІ повідомляли, що Зінічєв нібито розбився об камінь, коли пірнув у воду, щоб врятувати життя співробітника знімальної групи. За версією російських ЗМІ, це сталося на міжвідомчих навчаннях із захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій, які проводили у Норильську.

Міністр Зінічев раніше був заступником директора ФСБ, і мав тісні зв'язки з Путіним - зокрема, працював у його охороні. Він очолював міністерство від 2018 року. Наприкінці минулого року президент РФ присвоїв йому звання генерала армії.

Новини світу: журналісти з`ясували подробиці смерті Зінічєва, які відрізняються від офіційної версії

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