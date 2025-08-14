Відродження лютововка: перша самка Халісі приєдналась до зграї унікальних хижаків

Халісі повністю прийнята у зграю / © скриншот з відео

Після 12 тисяч років відсутності на Землі, лютововка було воскрешено завдяки передовим технологіям компанії Colossal Biosciences. Минулого року з’явився перший послід цуценят, і ось тепер науковці представили світові першу самку — Халісі. Її старші брати, Ромулус та Ремус, яким уже майже рік, значно більші за сірих вовків свого віку, а шестимісячна Халісі, вирощена окремо для моніторингу, тепер приєдналася до своєї родини.

Про це пише T4.

Щоб створити цих унікальних тварин, Colossal Biosciences реконструювала геном лютововка з фрагментів кісток. Потім, використовуючи цей геном як еталон, вчені генетично модифікували ембріон сірого вовка, який був імплантований сурогатній собаці-матері. В результаті народилися тварини, що є гібридами, але надзвичайно схожі на вимерлих лютововків. Самці, народжені в жовтні 2024 року, вже досягли ваги понад 40 кг.

Компанія вирішила, що настав час для возз’єднання родини, і нещодавно в новому відео показали, як Халісі знайомиться зі своїми братами. За словами менеджера з тваринництва Пейдж Макнікл, Халісі спочатку була трохи невпевненою, але після того, як понюхала свого брата Ромулуса, вони почали гратися разом. Ромулуса потім замінив його брат Ремус, який виявився більш ніжним. Після успішних окремих зустрічей усій трійці дозволили грати разом, що стало першим випадком, коли зграя самців та самок лютововків зібралася разом за тисячі років. Зараз Халісі повністю прийнята до зграї, лідером якої, за словами генерального директора Бена Ламма, стає Ремус.

Colossal Biosciences не зупиниться на трьох тваринах. У планах компанії створити ще двох-чотирьох лютововків для забезпечення генетичного різноманіття, адже зграя з кількох вовків різного віку допоможе сформувати природну ієрархію. Проте деякі експерти, як-от палеонтолог Нік Роуленс, попереджають про потенційні ризики. Він зазначає, що велика зграя таких хижаків може полювати на більшу дичину, ніж сірі вовки, і збільшити конфлікти між людьми та вовками. Наразі Colossal Biosciences планує тримати зграю в заповіднику, годуючи їх м’ясом, щоб уникнути полювання. Це захопливе і водночас суперечливе повернення виду ставить перед людством нові питання щодо відповідальності та наслідків таких наукових проривів.

