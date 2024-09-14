Відродження "Аль-Каїди": син Усами бен Ладена, що вважався мертвим, живий і готує масштабні теракти

Хамза бен Ладен, нібито вбитий ЦРУ п'ять років тому, вижив і створює табори терористів в Афганістані.

Нові розвіддані США показують, що як мінімум два сини одного з найвідоміших у світі ватажків терористів Усами бен Ладена відроджують терористичну мережу і знову одержимі ідеєю поширення хаосу по всьому світу. Хамза бен Ладен, який вважався мертвим, тепер командує "Аль-Каїдою" і виношує плани страшних терактів на Заході.

Про це пише Mirror.

Аналіз показує, що Хамза бен Ладен, відомий як "спадковий принц терору", пережив спроби ЦРУ вбити його у 2019 році. Твердження, що він таємно керує "Аль-Каїдою", посилюються повідомленнями розвідки, що його брат Абдулла також закріпився у терористичній організації. Разом вони створили 10 великих таборів підготовки терористів в Афганістані та налагодили глобальні зв'язки з іншими екстремістськими групами.

За даними розвідки, 34-річний Хамза більшу частину часу знаходиться в афганському Джелалабаді на схід від столиці Кабула.

"Хамза бен Ладен не тільки живий, а й бере активну участь у відродженні "Аль-Каїди". Цей факт добре відомий високопоставленим лідерам Талібану. Вони взаємодіють з Хамзою, проводять регулярні зустрічі та забезпечують безпеку йому та його сім'ї. Це підкреслює глибокий зв'язок між". Аль-Каїдою" та Талібаном, яку вкрай важливо усвідомити західним урядам. Хамза піднявся до керівництва "Аль-Каїдою", спрямовуючи її до найпотужнішого відродження з часів війни в Іраку", – йдеться у звіті розвідки.

Також у документі зазначається, що під командуванням Хамзи "Аль-Каїда" перегруповується та готується до майбутніх атак на західні цілі.

"Хамза спонукає потужна рішучість продовжити справу свого батька, що надає його діям символічної та стратегічної ваги. Ба більше, брат Хамзи, Абдулла бен Ладен, відіграє вирішальну роль у цьому відродженні", — наголошується у звіті.

В іншому документі, з яким ознайомилося видання, йдеться про те, що в афганських таборах готують бойовиків і терористів-смертників для терактів на Заході. За попередніми даними, в Афганістані вже діє принаймні 21 табір терористів, що перетворює країну на найбільшу у світі гарячу точку терору. Згідно з останніми оцінками, "Аль-Каїда" активно співпрацює з іншою терористичною організацією – ІДІЛ – що викликає побоювання з приводу нового теракту в стилі 11 вересня.

"Паралелі між поточною ситуацією та прелюдією до атак 11 вересня викликають тривогу. Відсутність законного уряду та ідеологічна узгодженість між чинним режимом Талібану та цими групами перетворили Афганістан на притулок для екстремізму. Терористи з-за кордону стікаються у країну для навчання", – додали у разведці.

Влада США поки що офіційно не коментує ці повідомлення.

Нагадаємо, рівно п'ять років тому президент США Дональд Трамп заявив, що Хамзу бен Ладена вбили. Сина вбитого в 2011 році лідера "Аль-Каїди" Усами бен Ладена нібито було ліквідовано під час спецоперації США.

Читайте також провідні новини дня: