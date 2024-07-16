Відрубали палець і пробили голову: у Кракові група поляків жорстоко побила юнака із України

У Кракові на місцевій водоймі група поляків напала із мачете та сльозогінним газом на 17-річного українця і жорстокого його побила. Хлопцю відрубали палець і пробили голову.

Про це повідомляє yavp.pl.

За повідомленням, напад стався ввечері, 10 липня. 17-річний хлопець з України разом із п'ятьма знайомими проводив час біля водойми в дільниці.

За словами матері хлопця, близько 21:00 до них підійшли четверо молодих поляків, які почали вимагали цигарки. Коли їх не отримали, то почали вести себе агресивно. 17-річний хлопець став на захист своїх друзів, зав'язалася бійка, під час якої нападники використали сльозогінний газ та холодну зброю - мачете. Нападники відрізали ним один із пальців юнаку з України. Аби врятуватись від агресивних поляків, хлопець стрибнув у воду.

Видання стверджує, що наразі краківська поліція встановлює всі обставини події. Поки що нічого не затримано.

Нагадаємо, у Польщі четверо молодих українців викрали 23-річного чоловіка.

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