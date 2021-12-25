Відрубав голову та викинув її в ополонку: у Росії чоловік через ревнощі жорстоко вбив дружину

Дикий злочин стався днями у місті Алатир.

У російській Чуваській Республіці чоловік відрубав дружині голову на ґрунті ревнощів.

Про це повідомили в республіканському Слідчому комітеті.

Зазначається, що за підозрою у скоєнні цього злочину затримано 30-річного чоловіка загиблої.

"Вранці 22 грудня 2021 року підозрюваний, перебуваючи разом із дружиною в квартирі її матері, під час сварки, що виникла на ґрунті ревнощів, завдав їй безліч ударів сокирою по голові та іншим частинам тіла. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці події через короткий проміжок час", - йдеться у повідомленні.

У СК додали, що з метою приховування слідів злочину зловмисник відчленував голову потерпілої, яку викинув в ополонку.

У подружжя є двоє неповнолітніх дітей, які на момент скоєння злочину перебували у школі. Нині вони перебувають у бабусі. Найближчим часом слідчим буде вирішено питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Розслідування кримінальної справи продовжується.