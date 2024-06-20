"Відрубуйте ноги-руки, але не йдіть сюди!": окупант, якому вдалося здатися у полон, звернувся до грамадян РФ

Напередодні з'явилося відео, на якому російський солдат благав про помилування пілота українського дрона. Йому вдалося пройти 15 кілометрів залізницею і здатися у полон, тепер він закликає робити це інших.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

"Нас просто обманули. Робіть що хочете – ноги відрубуйте, руки. Але не йдіть сюди! Це я кажу на власному прикладі, я це відчув, я це побачив", – закликав полонений.

Історія росіянина

Як розповів Бєрєзін, його мобілізували, він пройшов полігон у Саратові. Йому сказали, що після навчань у Білорусі він поїде до України. Хлопець одразу втік, але пізніше його зловили співробітники військової поліції й таки відправили на фронт.

"Сюди приїхав, сказали: "Підеш у третій батальйон стрілком". Роздрукували військовий квиток, посаду з печаткою. А потім виявилося, що ми йдемо на штурм. Я відмовлявся одразу, але сказали, що у такому випадку просто "зап'ятсотять" свої"

Після того, як командування дізналося, що Михайло з товаришем 3000-ті, воно перестало виходити на зв'язок. Сказали: або 200-ті, або полон.

"Поруч взагалі нічого. Йти товариш не міг, вирішили підірватися на гранаті. На собі я б його не дотяг. Товаришу більше дісталося, а у мене контузія, осколкові поранення. Я лишив товариша, зброю, амуніцію і просто йшов прямо. Бачив дрон, підіймав руки, що здаюся. Я радий, що зустрів його. Хлопці поставилися добре, із розумінням"

Російський військовополонений переконаний: Володимира Путін не хвилює, скільки росіян поляже у цій марній кровопролитній бійні.

"Ми для нього (Путіна – ред.) – гарматне м'ясо. Нас відправили і все... Їх (200-х солдатів - ред.) ніхто не забере"

Після пережитого окупант категорично відмовляється повторно йти на фронт.

"Краще собі ногу чи руку відрубаю! Я не збирався сюди йти. Посадять в тюрму на 5-10 років – я краще відсиджу, але воювати не піду. За що? Проти кого?"

За його словами, українські військові дуже добре ставляться до полонених. Ніхто не б'є, годують, дають покурити.

"Звісно, я жити хочу. 25 років. Життя лише починається. Я хочу мати сім'ю, дітей", – підсумував полонений.

Додамо, що загальні бойові втрати російських окупантів на 20 червня становлять 530 920 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1170 загарбників.

Читайте також: