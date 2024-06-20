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"Відрубуйте ноги-руки, але не йдіть сюди!": окупант, якому вдалося здатися у полон, звернувся до грамадян РФ

"Відрубуйте ноги-руки, але не йдіть сюди!": окупант, якому вдалося здатися у полон, звернувся до грамадян РФ

Російський полонений

Усім росіянам, яких призвали, він радить тікати.

Напередодні з'явилося відео, на якому російський солдат благав про помилування пілота українського дрона. Йому вдалося пройти 15 кілометрів залізницею і здатися у полон, тепер він закликає робити це інших.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

"Нас просто обманули. Робіть що хочете – ноги відрубуйте, руки. Але не йдіть сюди! Це я кажу на власному прикладі, я це відчув, я це побачив", – закликав полонений.

Історія росіянина

Як розповів Бєрєзін, його мобілізували, він пройшов полігон у Саратові. Йому сказали, що після навчань у Білорусі він поїде до України. Хлопець одразу втік, але пізніше його зловили співробітники військової поліції й таки відправили на фронт.

"Сюди приїхав, сказали: "Підеш у третій батальйон стрілком". Роздрукували військовий квиток, посаду з печаткою. А потім виявилося, що ми йдемо на штурм. Я відмовлявся одразу, але сказали, що у такому випадку просто "зап'ятсотять" свої"

Після того, як командування дізналося, що Михайло з товаришем 3000-ті, воно перестало виходити на зв'язок. Сказали: або 200-ті, або полон.

"Поруч взагалі нічого. Йти товариш не міг, вирішили підірватися на гранаті. На собі я б його не дотяг. Товаришу більше дісталося, а у мене контузія, осколкові поранення. Я лишив товариша, зброю, амуніцію і просто йшов прямо. Бачив дрон, підіймав руки, що здаюся. Я радий, що зустрів його. Хлопці поставилися добре, із розумінням"

Російський військовополонений переконаний: Володимира Путін не хвилює, скільки росіян поляже у цій марній кровопролитній бійні.

"Ми для нього (Путіна – ред.) – гарматне м'ясо. Нас відправили і все... Їх (200-х солдатів - ред.) ніхто не забере"

Після пережитого окупант категорично відмовляється повторно йти на фронт.

"Краще собі ногу чи руку відрубаю! Я не збирався сюди йти. Посадять в тюрму на 5-10 років  я краще відсиджу, але воювати не піду. За що? Проти кого?"

За його словами, українські військові дуже добре ставляться до полонених. Ніхто не б'є, годують, дають покурити.

"Звісно, я жити хочу. 25 років. Життя лише починається. Я хочу мати сім'ю, дітей", – підсумував полонений.

Додамо, що загальні бойові втрати російських окупантів на 20 червня становлять 530 920 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1170 загарбників.

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