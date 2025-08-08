ТСН у соціальних мережах

Відсічена рука ченця в дар Будді залишилася нетлінною за 46 років

У В’єтнамі у саду виявили кінцівку руки, яку собі відрізав ченець.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Кінцівку виявили у саду, де її закопав ченець

Кінцівку виявили у саду, де її закопав ченець / © Associated Press

У В’єтнамі рука ченця Кієма, відсічена 46 років тому як дар Будді, залишилася нетлінною.

Про це повідомляє Vietnam.net.

Фан Чонг Кієм, відомий як ченець Кієм, відрізав собі ліву руку 1979 року під час духовної обітниці підношення плоті.

Після цього чернець знепритомнів, а отямившись, перев’язав рану листям і частиною ряси. Кінцівка, закопана в саду храму, була виявлена за тиждень одним із парафіян без ознак розкладання.

Наразі частина руки зберігається в кришталевій релікварії на вівтарі. Місцеві жителі шанують її як «алмазну реліквію», що символізує духовне просвітлення.

Монах Кієм помер 2018 року, йому було 78 років.

«Він навчав нас жити просто і допомагати іншим», — згадує його племінник Фан Чонг Тхонг.

Нагадаємо, у Таїланді поліція заарештувала жінку, яка нібито спокусила низку буддійських ченців, а потім вимагала величезні суми грошей за мовчання.

