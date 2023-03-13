Японія є єдиною великою індустріально розвиненою демократією, окрім США, де досі засуджують до смертної кари.

В Японії 87-річний Івао Хакамада, якого понад 50 років тому засудили до смертної кари за вбивство свого боса, його дружини та двох їхніх дітей, тепер очікує на перегляд справи.

Про це повідомляє BBC News із посиланням на Amnesty International.

У 1968 році Хакамада отримав смертний вирок за вбивство, що нібито скоїв у 1966-му. 55 років тому його звинуватили у пограбуванні та вбивстві роботодавця та його сім'ї на фабриці з переробки сої в місті Сідзуока на захід від Токіо. Їхні тіла знайшли зарізаними після пожежі. Вирок був винесений після зізнання підозрюваного.

"Колишній боксер-професіонал зізнався у скоєнні злочину після 20 днів допиту, під час якого, за його словами, його били. Пізніше він відмовився від своїх зізнань у суді", - зазначено в джерелі.

Правозахисні групи звернулися до японської влади з критикою щодо винесених вироків, що покладаються на зізнання, які, за їхніми словами, поліція часто отримує силою.

"Під час повторного судового розгляду судді вирішать, чи збігається ДНК з плям крові на одязі, який, як вважають, належав убивці, з ДНК Хакамади. Його адвокати стверджували, що докази були сфабриковані", - зазначають у Amnesty International.

У 2014 році Хакамаду звільнили з в'язниці й передали його справу на повторний розгляд в окружний суд, який визнав, що слідчі могли підкинути докази. Потім це рішення скасував високий суд у Токіо.

Але після апеляції судді Верховного суду наказали високому суду переглянути справу, що призвело до ухвали про повторний розгляд справи.

"Я чекала на цей день 57 років, і він настав", - сказала 90-річна сестра засудженого Хідеко.

Протягом довгого часу вона не припиняла кампанію на користь свого брата.

"Нарешті цей тягар упав з моїх плечей", - додала вона.

Родина Івао Хакамади скаржиться, що після десятиліть у в'язниці у нього погіршилося психічне здоров'я.

"Засудження Хакамади ґрунтувалося на вимушеному "зізнанні", і є серйозні сумніви щодо інших доказів, використаних проти нього", - заявив директор правозахисної групи в Японії Хідеакі Накагава.

Проте, якщо буде подана спеціальна апеляція, процес повторного розгляду може тривати роками, і адвокати протестують проти цієї системи.

Адвокати також привітали це рішення, але закликали прокурорів "швидко розпочати повторний розгляд справи, без подання апеляції до Верховного суду".

"Ми не можемо дозволити собі жодних подальших зволікань щодо пана Хакамади, якому вже 87 років і який страждає від психічних і фізичних захворювань після 47 років фізичних обмежень", - сказав голова Японської федерації адвокатів Мотодзі Кобаясі.

Напередодні диктатор РБ Олександр Лукашенко підписав закон про смертну кару для чиновників і військових за держзраду.

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