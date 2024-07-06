Відсоток українських біженців, які планують залишитися за кордоном назавжди, зріс – опитування

Все більше громадян не планують повертатися до України.

Через понад два роки після початку повномасштабного вторгнення Росії все більше українських біженців планують залишитися жити за кордоном назавжди.

Про це свідчать результати останнього дослідження "Voice of Ukraine", у якому постійно беруть участь українські біженці, що проживають у кількох країнах ЄС, повідомляє pap.pl.

Частка людей із такими намірами залежить від країни перебування.

2024 року за межами України хочуть залишитися чверть біженців – 26% опитаних, тоді як 2022 року про такий намір заявили лише 10% українських біженців.

"У 2022 році, через кілька місяців після повномасштабного нападу Росії на Україну, 58% українських біженців, які проживають у Німеччині, заявили про готовність повернутися до своєї країни. У 2024 році ця цифра впала до 38%", – зазначив директор Центру міжнародних інституційних порівнянь та досліджень міграції ifo Пану Путваара.

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Останні дані за лютий 2024 року ще не були офіційно опубліковані. За словами дослідника, в опитуванні 2024 року зросла частка людей, які хочуть оселитися за межами України.

"В останньому дослідженні "Voice of Ukraine" є разючі відмінності у висловлюванні українців, які живуть у Німеччині та інших країнах ЄС, наприклад, у Польщі", – звертає увагу професор Путваара.

У Польщі намір біженців, які хочуть повернутися до України був і залишається вищим.

Так, 2022 року приблизно дві третини респондентів у Польщі сказали, що хотіли б повернутися до України. У лютому 2024 року ця цифра становила 44%.

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На думку експерта, українці, які планують постійно жити за межами батьківщини, переважно обирають країни Західної Європи у зв'язку із вищими зарплатами та соціальними виплати.

"Попередні дослідження вже показали, що українці цінують фінансову підтримку, яку вони отримують у Німеччині. Близько 84% з них були задоволені підтримкою в Німеччині. У Польщі цей відсоток становив лише 54%", – зауважив Пану Путваара.

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Зазначається, що українці ще повільно виходять на німецький ринок праці. У квітні 2024 року із 862 тисяч українців працездатного віку в Німеччині працевлаштовані були лише 192 тисяч.

За статистикою Федерального відомства у справах міграції та біженців, приблизно 188 тисяч українських біженців пройшли інтеграційні курси у 2022 та 2023 роках, з них близько 150 тисяч склали мовні іспити на рівні A2 або B1, що дозволяє спілкуватися на базовому рівні.

Нагадаємо, Польща від 1 липня змінює правила для біженців з України – подробиці.

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