Відставка Бориса Джонсона: стало відомо, хто може стати новим прем'єр-міністром Великої Британії

Новим прем'єр-міністром Великої Британії найімовірніше можуть стати міністр оборони Бен Воллес та міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

Їхні кандидатури можуть розглянути після того, як чинний прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив про свою відставку.

Про це повідомляє Sky News.

Після відставки Джонсона буде проведений новий конкурс на лідерство. Для того, щоб взяти участь у перегонах, депутат-консерватор має бути висунутий вісьмома колегами. Після цього відбуватиметься таємне голосування. Далі переможець стане лідером Консервативної партії та прем'єр-міністром Британії.

Зазначається, що окрім Воллеса та Трасс на посаду керівника британського уряду претендують: Л.Р. Пенні Мордаунт, Джеремі Хант, Ріші Сунак та Том Тугендхат.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що йде у відставку з посади очільника уряду та лідера Консервативної партії. Однак він буде виконувати обов'язки, поки не призначать нового лідера партії.

Урядова криза у британському уряді виникла на тлі скандалу з Крісом Пінчером, "головним батогом Консервативної партії", який відповідає за присутність у парламенті та голосування депутатів-консерваторів. Міністри масово йдуть у відставку та закликали піти з посади Джонсона. Щонайменше 30 урядовців написали заяви про відставку.

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