Відставка Маккарті: Портников розповів, які насправді наслідки це матиме для України

Однією з головних причин відставки Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників стало саме питання допомоги Україні.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.

Критика “трампістів”

Критики Кевіна Маккарті з табору радикальних республіканців-“трампістів” дорікали йому насамперед через те, що він намагався домовитися з адміністрацією президента Сполучених Штатів Джо Байдена не тільки про тимчасовий бюджет, але й про продовження фінансування України в цій ситуації, коли у США серйозні проблеми на кордоні з Мексикою.

Джо Байден / Associated Press

Найрадикальніші висловлювання Маккарті про допомогу Україні

Сам, тепер вже колишній спікер Палати представників американського Конгресу, на своїй пресконференції після усунення з посади порівняв Володимира Путіна із Адольфом Гітлером і підкреслив, що російський керманич по відношенню до України робить саме те, що Гітлер у 30-ті роки минулого сторіччя робив по відношенню до Чехословаччини, а потім і до Польщі.

Маккарті нагадав, що всі спроби домовитися з агресором — і тут він згадав про сумний досвід британського прем'єра Невілла Чемберлена — не призвели до позитивних результатів. І саме тому закликав до подальшої підтримки України і підкреслив, що саме так і мали б робити США. Тим більше, що у нинішньої адміністрації є сумний досвід виходу з Афганістану.

Маккарті підкреслив, що він не збирався надсилати в Україну гроші, але хотів допомогти Україні з озброєнням. На тлі відставки спікера, це найбільш його радикальні висловлювання щодо допомоги Україні за весь час його перебування на посаді.

“Справжнє фіаско”

Під час перебування у Вашингтоні президента України Володимира Зеленського спікер Палати представників відмовив йому у виступі у Конгресі і при цьому нагадав, що Зеленський не є ані членом Конгресу, ані президентом Сполучених Штатів, і тому він не розуміє, чому Зеленський має у Конгресі виступати.

А під час зустрічі з українським президентом Маккарті говорив насамперед про контроль над грошима. Але очевидно, що такою тональністю Маккарті і хотів запобігти свої власній відставці.

Як результат, пошук компромісів навіть не серед демократів і республіканців, а серед поміркованого і радикального угруповання у складі самої Палати представників США призвів до справжнього фіаско.

Це фіаско відбулося за кілька днів після того, як Маккарті домовився із адміністрацією президента Сполучених Штатів про тимчасовий бюджет на 45 днів без допомоги Україні і інших важливих статей. Палата представників мала б зайнятися питанням створенням постійного бюджетного механізму. Усього цього зараз не відбудеться.

Пошук нового спікера

Має відбутися пошук нового спікера Палати представників, звичайно ж республіканця, тому що у республіканців крихка більшість у цій Палаті.

Однак відразу виникає кілька питань. Наприклад, який конгресмен погодиться зайняти посаду спікера Палати представників в умовах, коли є очевидним, що у республіканців немає сталої більшості в цій Палаті і що є група депутатів від партії, погляди якої кардинально відрізняються від поглядів всіх інших республіканців у Палаті представників.

І мова йде навіть не про підтримку Дональда Трампа, адже Маккарті був прихильником колишнього президента Сполучених Штатів, просто не таким радикальним і не таким жорстким, як ці 8 конгресменів, які разом із конгресменами-демократами висловилися про недовіру спікеру.

Пошук компромісів з адміністрацією президента

Також досить серйозним уроком є наступний факт — готовність Маккарті піти на поступки цим радикальним республіканцям і створити спеціальну можливість для подання питання про вотум недовіри спікеру будь-яким членом Палати представників.

У попередніх скликаннях Палати така можливість була виключена саме для того, щоб дати можливість спікеру Палати представників допрацювати свій термін і була регламентована спеціальними груповими можливостями для депутатів.

Хто зараз погодиться стати спікером із дотриманням такої угоди? Адже буде очевидно, що і новий спікер Палати представників буде приречений тепер на відставку, якщо ті чи інші його кроки не сподобаються якомусь конкретному депутату, підтримуваному хоча б маленькою частиною — достатньо, як бачимо, 8 голосів групи республіканців.

А в обов'язки спікера нижньої палати парламенту Сполучених Штатів якраз і входить пошук компромісів і порозуміння із президентською адміністрацією в таких питаннях як бюджет, як фінансування державних інституцій. Тому що якщо такого компромісу не буде знайдено, це буде означати, що американська держава просто перестає функціонувати як інституція.

“Питання ухвалення бюджету відсувається на більш довгий термін”

Отже залишається 40 днів для того, щоб конгресмени узгодили новий бюджет Сполучених Штатів. Замість того є абсолютно вірогідність, що вони витрачатимуть цей час на пошук нового спікера Палати представників.

Варто нагадати, що сам Маккарті був обраний у 17-му турі голосування. І це при тому, що його підтримували 99% республіканців і зараз продовжують підтримувати, незважаючи на те, що він відмовився від повторного балотування.

Інших конгресменів, які мали б таку підтримку республіканської фракції, на даний момент просто не існує. Може з'явиться якась компромісна постать, але для цього потрібен час.

Це означає, що питання ухвалення бюджету відсувається кудись на більш довгий термін. Тобто зараз просто нема кому розмовляти із адміністрацією Сполучених Штатів ані про сам бюджет, ані про механізми допомоги Україні, які мають бути або в цьому бюджеті прописані, або вирішені за рахунок спеціального закону чи якогось додаткового механізму.

Можна зараз тільки гадати, які саме механізми бачили в адміністрації президента США для продовження такого фінансування. Але про це до того моменту, поки не буде обраний новий спікер Палати представників, просто немає з ким розмовляти.

До того ж, треба розуміти, що будь-який новий спікер навряд чи буде готовий до серйозних компромісів після того, як він буде намагатися отримати підтримку всієї республіканської фракції — і поміркованих, і радикальних її членів.

До чого тут Трамп?

Варто також звернути увагу на той факт, що колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який має беззаперечний авторитет серед республіканців і зараз наближається до можливості номінації на посаду кандидата в президенти на виборах 2024 року саме від республіканської партії, не підтримав Кевіна Маккарті, коли мова йшла про вирішальний момент для його прихильників.

Дональд Трамп / Associated Press

Він просто мовчав і таким чином дав сигнал радикальним республіканцям, що вони можуть робити у Палаті представників американського Конгресу все, що їм заманеться.

Чому? Більшість американських медіа характеризує ситуацію точним і очевидним словом — хаос, тобто словом, яке є синонімом “трампізму”. За великим рахунком саме хаос потрібний Дональду Трампу, щоб запобігти подальшому судовому переслідуванню, а потім переобратися на посаду президента Сполучених Штатів, про що Трамп не просто мріє зараз, як про якусь сатисфакцію, а що необхідно йому, щоб запобігти ймовірному ув'язненню.

Тема України, звичайно, залишатиметься важливою частиною цієї політичної боротьби — не найважливішою, однак однією з найважливіших. А таким чином залишається тільки зрозуміти, які механізми для подальшого фінансування військової допомоги Україні зараз знайде адміністрація президента Сполучених Штатів, яка також у зв'язку із необранням спікера Палати представників може опинитися в одній з найбільш складних ситуацій за весь час перебування Байдена у Білому домі.

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