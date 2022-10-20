Відставка прем'єрки Великої Британії: хто може замінити Ліз Трасс і чого очікувати Україні

Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявила про відставку після 45 днів на посаді, що є найкоротшим терміном серед очільників британського уряду.

За цей час Трасс встигла втратити двох ключових міністрів, а також довіру майже всіх своїх депутатів, отримала шквал критики британців, зокрема й виборців власної партії. Причиною стала радикальна податкова реформа, яка спричинила хаос в економіці, обвалила фунт стерлінгів та не знайшла підтримки серед британського бізнесу.

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Ще 17 жовтня Трасс запевняла, що має намір лишитися на посаді, але їй довелося внести корективи у свої плани. Тепер Консервативна партія має провести нові вибори лідера, який очолить британський уряд.

Трасс повідомила, що вибори нового прем'єра Британії відбудуться наступного тижня.

Мері Елізабет "Ліз" Трасс була обрана прем'єр-міністеркою Великої Британії 6 вересня 2022 року. Вона замінила на посаді Бориса Джонсона. Від 2021 року до свого призначення новою прем'єр-міністеркою Ліз Трасс була міністеркою закордонних справ.

Хто може замінити Трасс

Видання Sky News вже назвало п'ятірку фаворитів на посаду очільника уряду Великої Британії. На перше місце видання ставить колишнього голову Мінфіну Ріші Сунака, який був головним конкурентом Ліз Трасс у боротьбі за прем'єрське крісло після відставки Бориса Джонсона.

Сунак, який критикував економічну політику Трасс, є фаворитом і серед букмекерів. Проти нього можуть зіграти сумніви в можливості об'єднати Консервативну партію, враховуючи його значну роль у відставці Джонсона.

На думку видання, шанси очолити британський уряд, окрім Сунака, мають лідер Палати громад британського парламенту Пенні Мордонт, міністр оборони Бен Воллес, експрем'єр Борис Джонсон та голова МВС Суелла Браверман.

ВВС, посилаючись на дані букмекерів, оцінює шанси Ріші Сунака очолити британський уряд у 36%, Пенні Мордонт - 18%, Бена Воллеса - 9%, Бориса Джонсона - 7%.

Зазначимо, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, відомий своєю підтримкою України, планує боротися за посаду очільника уряду. Крім того, згідно з опитуваннями, більшість консерваторів (63%) хотіли б, щоб Джонсон повернувся.

До боротьби за владу "долучився" навіть кіт Ларрі - головний мишолов у резиденції британських прем'єрів на Даунінг-стріт.

"Король попросив мене стати прем'єр-міністром, тому що цей абсурд триває вже досить довго", - йдеться у Twitter-акаунті, який ведеться від імені кота.

“The King has asked me to become Prime Minister because this nonsense has gone on long enough.” pic.twitter.com/eFL3fgSfVL — Larry the Cat (@Number10cat) October 20, 2022

Що кажуть в Україні

В Україні уважно стежать за подіями в Британії. Після відставки Бориса Джонсона Ліз Трасс продовжила його лінію на беззаперечну підтримку України. За її словами, "Україна може перемогти, Україна має перемогти і Україна переможе" у визвольній війні.

Президент Володимир Зеленський під час розмови з Ліз Трасс заявляв, що розраховує на лідерство Великої Британії у питанні захисту українського неба від масованих ракетних атак РФ. Крім того, сьогодні тисячі українських військових проходять навчання у Великій Британії.

Київ не квапиться з офіційними коментарями щодо змін у британському уряді, але користувачі соцмереж активно обговорюють їх і висловлюють сподівання, що Борис Джонсон зможе повернутися на посаду після недовгої відсутності.

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