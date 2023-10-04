Відставка спікера Палати представників США: як ставляться до України потенційні наступники Маккарті

Об'єднання в США "Республіканці за Україну" оцінило, наскільки підтримують Україну потенційні наступники Маккарті.

Відставка республіканця Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників може сигналізувати про зміни в Палаті представників США щодо політики допомоги Україні.

Про це пише Reuters.

Об'єднання в США "Республіканці за Україну" оцінило, наскільки підтримують Україну потенційні наступники Маккарті. Деякі з можливих наступників рішуче виступають за допомогу Києву, інші — категорично проти неї.

Том Еммер, член Палати представників від республіканців, отримав найвищу оцінку – А.

Член Палати представників від республіканців Том Еммер / Фото: Associated Press

Стів Скаліз, який іде другим номером після Маккарті у Палаті представників, отримав оцінку В.

Стів Скаліз / Фото: Associated Press

Метт Гетц, який був одним з ініціаторів усунення Маккарті, заявив, що підтримає Скаліза.

Метт Гетц / Фото: Associated Press

Сам Метт Гетц, голова юридичного комітету Палати представників Джим Джордан і Байрон Дональдс отримали найнижчу оцінку від "Республіканців за Україну" — F.

Джим Джордан / Фото: Associated Press

Байрон Дональдс / Фото: Associated Press

У Білому домі тим часом висловили впевненість, що Сполучені Штати зрештою нададуть більше допомоги Україні, незалежно від долі спікерства Маккарті.

Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова повідомила, що у США триває жваве обговорення потенційних наступників Маккарті — "від лідера більшості Скаліза, який є наступним у партійній ієрархії після спікера, до багатьох інших імен".

Нагадаємо, вперше в історії Сполучених Штатів палата представників США відправила у відставку спікера. Тимчасово Палату представників очолюватиме республіканець Патрік Макгенрі.

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