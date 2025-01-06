Відставка Трюдо: експерт пояснив, чи збережеться підтримка України Канадою після зміни прем’єра

Головні опозиційні партії Канади заявили, що планують висунути новому лідеру Ліберальної партії вотум недовіри, що означає проведення парламентських виборів.

Про це розповів аналітик із глобальних питань у центрі "Атлантична рада" та канадський журналіст українського походження Майкл Боцюрків в коментарі "Голосу Америки".

Чиновник, знайомий із ситуацією, сказав Associated Press на умовах анонімності, що робота канадського парламенту, яка мала відновитися 27 січня, буде призупинена до 24 березня.

Боцюрків припустив, що в лібералів піде місяць-півтора, аби визначитися із кандидатурою свого нового лідера, оскільки очевидного наступника Трюдо у них немає. Серед можливих претендентів він назвав міністерку закордонних справ Канади Мелані Жолі, міністра фінансів Домініка Лебланка, який заступив на цій посаді Христю Фріланд, та колишнього керуючого Банком Канади Марка Карні.

"Потім, теоретично, якщо парламент все ще працюватиме або відновить роботу, ця особа стане прем’єр-міністром. Але опозиційні партії погрожували винести вотум недовіри, коли парламент повернеться", – сказав він.

Усі три головні опозиційні партії Канади заявили, що планують висунути новому лідеру Ліберальної партії вотум недовіри, коли парламент відновить роботу, що означає майже гарантоване проведення парламентських виборів вже навесні цього року. Згідно з останнім опитуванням Nanos, ліберали відстають від консерваторів із 47% проти 21%.

На думку Боцюрківа, за будь-якого результату цих виборів, підтримка України Канадою залишатиметься.

"Сигнали, які ми отримали від консерваторів, яких, я думаю, багато українців підтримують як політично, так і фінансово, є досить хорошими", – сказав він.

До того ж експерт вказує на велику українську діаспору в Канаді, політичні цілі якої підтримують й інші діаспори із країн колишнього Радянського Союзу, і яка залишається домінантною політичною силою в Канаді.

Нагадаємо, 6 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про плани піти у відставку. Він залишиться в кріслі очільника канадського уряду до обрання нового лідера Ліберальної партії.