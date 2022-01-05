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Відставка уряду Казахстану і запуск ракети з боку КНДР. П'ять новин, які ви могли проспати

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Відставка уряду Казахстану і запуск ракети з боку КНДР. П'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв схвалив відставку уряду країни на тлі масових протестів через ціну на газ. Читати далі –>
  • Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонні консультації з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером і дипломатичним радником лідера Франції Еммануелем Бонном перед їхнім візитом до Москви. Читати далі –>
  • У Республіці Казахстан за порушення громадського порядку під час протестів через підвищення цін на газ затримали понад дві сотні людей. Внаслідок заворушень постраждали 95 співробітників органів внутрішніх справ, а 37 службових автомобілів були пошкоджені. Читати далі –>
  • Корейська Народно-Демократична Республіка випустила нерозпізнаний снаряд у бік Японського моря. За версією берегової охорони Японії, йдеться про балістичну ракету, заборонену резолюцією Ради Безпеки ООН. Читати далі –>
  • Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче балотуватися на другий термін у 2022 році, однак наразі не готовий офіційно висунути свою кандидатуру. Читати далі –>
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