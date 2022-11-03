Відсутність електрики в Москві: два міністри на нараді з Путіним сиділи без світла (фото, відео)

Путінські міністри на нараді з диктатором посиділи без електропостачання.

У столиці РФ Москві у вежах ділового центру раптово зникла електрика. Через це два російські міністри на нараді з диктатором Путіним сиділи без електрики.

Про це пишуть російські пропагандисти, які публікують фото та відео наради Путіна з російськими посадовцями.

Електрика у Москві зникла в IQ-кварталі, в якому також розташовані Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв'язку.

Фото: російські пропагандисти

Судячи з кадрів наради Путіна з міністрами видно, що в кабінеті очільників Мінекономрозвитку Максима Решетнікова і Мінпромторгу Дениса Мантурова немає електрики.

Під час наради видно, що Путін був роздратований. Він заявив, що сподівається, що відсутність електрики не завадить Решетнікову доповісти йому про інвестиції до РФ. Згодом електропостачання в Москві відновили.

Зникнення електрики в Москві: що відомо

У Москві три вежі багатофункціонального комплексу "Q-квартал" Москви-Сіті залишилися без електрики, звідти проводилася евакуація людей. У будинках спрацювала сигналізація. Не працювали 5 ліфтів, у них застрягли 4 особи. Вони просили про медичну допомогу. Зокрема, люди застрягли у ліфті між 24 та 25 поверхами в будівлі Мінекономрозвитку Росії.

Російські терористи від 10 жовтня регулярно обстрілюють енергетичну інфраструктуру України. Через це в нашій державі виникли проблеми з електропостачанням, українці змушені сидіти в темряві, поки енергетики екстрено ремонтують ушкодження.

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