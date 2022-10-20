Відсутність Face ID та дизайн від лінійки Х: в Мережі показали, який вигляд матиме майбутній iPhone SE4

В Мережі показали, як імовірно виглядатиме майбутній iPhone SE4.

iPhone SE4 буде схожий на iPhone XR та, ймовірно, не матиме Face ID. Все це стало відомо з інсайду Джона Проссера, який оприлюднив в Мережі фотографії майбутнього бюджетного гаджету.

Як зазначається, новий бюджетний iPhone буде мати дизайн iPhone XR, проте зі зміщеним до центру яблуком. Дисплей - 6,1-дюйма, зверху “монобров”, одна камера на задній панелі та одна - фронтальна - спереду.

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Крім того, лінійка позбудеться кнопки “Додому” на дисплеї, а також Face ID - замість нього буде Touch ID , що дозволить зменшити рамку екрану.

Вийти новий бюджетний iPhone SE4 може навесні 2023 року. Його очікувана вартість - 500 доларів.

Нагадаємо, що у Росії заборонили продавати нові iPhone 14 навіть через "паралельний імпорт".

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