Відсутність Face ID та дизайн від лінійки Х: в Мережі показали, який вигляд матиме майбутній iPhone SE4

В Мережі показали, як імовірно виглядатиме майбутній iPhone SE4.
iPhone SE4 буде схожий на iPhone XR та, ймовірно, не матиме Face ID. Все це стало відомо з інсайду Джона Проссера, який оприлюднив в Мережі фотографії майбутнього бюджетного гаджету.
Як зазначається, новий бюджетний iPhone буде мати дизайн iPhone XR, проте зі зміщеним до центру яблуком. Дисплей - 6,1-дюйма, зверху “монобров”, одна камера на задній панелі та одна - фронтальна - спереду.
Крім того, лінійка позбудеться кнопки “Додому” на дисплеї, а також Face ID - замість нього буде Touch ID , що дозволить зменшити рамку екрану.
Вийти новий бюджетний iPhone SE4 може навесні 2023 року. Його очікувана вартість - 500 доларів.
Нагадаємо, що у Росії заборонили продавати нові iPhone 14 навіть через "паралельний імпорт".
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