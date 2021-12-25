Відсутність лави і землетрусів: на Ла-Пальмі припинилося виверження вулкану, яке тривало протягом 85 днів

Припинення виверження було підтверджено науковим комітетом.

На острові Ла-Пальма офіційно заявили про завершення виверження вулкану. Він був активним протягом останніх 85 днів.

Про це заявив радник з державної адміністрації, юстиції та безпеки уряду Канарських островів Хуліо Перес, пише РБК-Україна.

"Те, що я сьогодні хочу сказати, можна сказати кількома словами - виверження закінчилося. Воно закінчилося 13 грудня вдень, але тільки сьогодні можна сказати", - заявив Перес.

Водночас радник зауважив, що припинення виверження було підтверджено науковим комітетом, який спостерігав за ознаками, які дають можливість запевнитись у цьому - відсутність лави, пірокластів, землетрусів, тремору й деформацій.

Нагадаємо:

Вулкан прокинувся на іспанському острові 20 вересня. Влада підвищила рівень загрози до оранжевого. Перекрито регіональні дороги. Почалася евакуація людей. Загалом ріки розпеченої лави випалили майже 800 гектарів землі - переважно це фермерські угіддя. Особливо постраждали бананові та авокадові плантації. Раніше подібне відбувалося в 1971 році.

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