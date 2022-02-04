Відсутність військової загрози з боку РФ і нові санкції США проти Білорусі. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися і піддаватися паніці, оскільки військової загрози з боку Росії наразі немає. Читати далі –>
- Україна впевнено прокладає свій шлях до НАТО, однак є реформи, які ще мають бути зроблені, зокрема щодо оборонного сектора, сил спеціальних операцій тощо, пояснила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Читати далі –>
- Держдеп США запровадив візові санкції проти декількох громадян Білорусі за їхню участь в "серйозній екстериторіальній контрдисидентській діяльності". Читати далі –>
- Російська журналістка Олена Мілашина оголосила про відрядження за межами Росії через численні особисті погрози на її адресу з боку керівництва Чечні та реакцію на них федеральної влади країни. Читати далі –>
- Американського репера Таджая Добсона, більше відомого як TDott Woo, застрелили на порозі його власного будинку в Нью-Йорку. Читати далі –>