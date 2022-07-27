"Відсуватимемо неонацистів": у Росії вкотре пригрозили жорстко відповісти на постачання зброї Україні

Керівник делегації Росії на переговорах у Відні щодо питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов пригрозив, що його держава "може жорстко відповісти", якщо Захід збільшить постачання зброї до України.

Гаврилов також повторив заяви очільника МЗС Сергія Лаврова про те, що Росія нібито "допоможе українському народу позбутися антинародного та антиісторичного режиму в Києві".

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Нарощування передавань Києву західного озброєння може змусити Російську Федерацію перейти до більш жорстких дій у відповідь", – сказав голова російської делегації.

Він також поділився вигадками про те, що тактико-технічні характеристики західного озброєння і техніки, які застосовуються в Україні, начебто "створюють загрози громадянам Росії".

"У цих умовах ми відсуватимемо неонацистів від своїх кордонів пропорційно до дальності дії застосовуваних Києвом ракетних комплексів. А там подивимося", – сказав Гаврилов.

Нагадаємо, раніше Лавров заявив, що "географічні завдання" так званої "спецоперації" змінилися. Тепер країна-агресорка хоче захопити ще низку територій, окрім фейкових самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Рашисти перетворили їхній дім на пекло - ТСН розповість про порятунок цивільних із Донеччини

Читайте також: