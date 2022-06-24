"Відтепер газ – дефіцитний товар": Німеччина збирається націоналізувати частину "Північного потоку-1"

Міністерство фінансів Німеччини збирається націоналізувати частину російського газопроводу "Північний потік-2".

Йдеться лише про ту частину, яка прокладена на території ФРН. Таке рішення може бути ухвалене на тлі дефіциту газу в Німеччині через скорочення Росією обсягів постачання по "Північному потоку-1".

Про це повідомляє Spiegel.

Наразі влада ФРН вивчає, як можна відрізати частину російського газопроводу від решти системи. Потім труби, що ведуть з суші в море, можна було б з'єднати з мобільним терміналом СПГ.

У Мінекономіки вважають, що це найкращий варіант, оскільки в кінці газопроводу розташована повна розподільна мережа з компресорами і трубопроводами, по яких газ можна транспортувати безпосередньо до південної Німеччини. Водночас фахівці кажуть, що цей план також містить ризики.

"Технічно трубопровід можна підняти і розрізати. Але можуть виникнути серйозні екологічні проблеми, побоюються фахівці, яким довірено процес. Район охороняється законом природи відповідно до положення Natura 2000, яке висуває особливо суворі вимоги", - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що Федеральне міністерство економіки вже готується до надзвичайної ситуації, яка "страшно близько". Так, 24 червня глава офісу та віцеканцлер Роберт Хабек заявив, що рівень тривоги для газопостачання в Німеччині є другим із трьох рівнів загальнонаціонального плану надзвичайних ситуацій .

"Відтепер газ – це дефіцитний товар", – сказав політик від Партії зелених.

Внаслідок цього, низка законів, деякі з яких є вже прийнятими, відтепер дають федеральному уряду повноваження втручатися в ринок газу. Так, використання газових електростанцій плвнують скоротити, вугільні електростанції знову запустити з резерву, а промисловість повинна мати можливість пропонувати вже замовлений на аукціоні газ, щоб можна було заповнити сховища.

Зазначимо, за оцінками уряду, Німеччина імпортує близько 35% свого природного газу з Росії у порівнянні з 55% до широкомасштабної війни та використовує більшу його частину для опалення та виробництва.

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