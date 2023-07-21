Відвалилася обшивка двигуна: на російському пасажирському літаку сталася аварія (відео)

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Під час рейсу Мінеральні Води-Єреван у регіонального реактивного пасажирського літака російської авіакомпанії "Азимут" відвалилася частина обшивки двигуна.

Про це йдеться в місцевих російських пабліках.

Деталь, що відвалилася від літака, впала на території аеропорту.

Після аварії командир суперджета ухвалив рішення повернутися до аеропорту вильоту. Деталь, що відвалилася від літака, впала на території аеропорту.

Додамо, що компанія "Азимут" отримала від Грузії дозвіл на польоти до цієї країни.

Нагадаємо, пряме авіасполучення між Росією та Грузією було перерване 2019 року. Москва в односторонньому порядку ухвалила таке рішення після спалаху антиросійських протестів у Тбілісі.

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