Відвідувачам океанаріуму показали робота замість справжньої акули: люди обурені та вимагають повернути гроші (відео)

Акулу-робота тримають у резервуарі й активують тільки під час вистав.

Утримання та догляд за китовою акулою обходиться більш ніж у 14 мільйонів доларів США. Однак у дикій природі найбільші у світі риби живуть від 80 до 130 років, а в акваріумах вони не доживають і до п'яти років.

Парк розваг Xiaomeisha Sea World у Шеньчжені, провінція Гуандун на півдні Китаю, був розкритикований відвідувачами через демонстрацію в акваріумі роботизованої китової акули замість справжньої. Про це пише South China Morning Post.

Деякі відвідувачі відчули себе обдуреними, оскільки вхід до океанаріуму коштує 230 юанів, тобто понад 1,3 тисячі гривень, і зажадали компенсації.

"Я не можу повірити, що китова акула – підробка. Обурливо брати понад 200 юанів за квиток", – вважає один із них.

Інший відвідувач взагалі пригрозив домогтися закриття акваріума через фейкову китову акулу.

Однак юрист Ван Жунмей з пекінської юридичної фірми Jingsh зауважив, що парк не порушив жодних законів і обіцянок, за умови, що він не рекламував наявність живих китових акул.

Утім, більшість підтримала інноваційний підхід акваріума, оскільки, на їхню думку, це чудова альтернатива демонстрації великих морських істот, не ув'язнюючи їх в обмежений простір.

За словами декана Академії океану майбутнього при Китайському океанічному університеті Лі Цзяньпіна, в той час як в дикій природі китові акули можуть жити від 80 до 130 років, в акваріумах вони часто не доживають до п'яти років, оскільки обмеженого простору недостатньо для їхніх потреб.

Розроблений у результаті співпраці Haichang Ocean Park Holdings Ltd і 111 Factory Китайської корпорації аерокосмічної науки і промисловості, робот має довжину 4,7 метра, важить 430 кг і призначений для імітації рухів справжніх китових акул. Хоча фахівці зазначають, що рухи робота не зовсім відповідають рухам справжньої китової акули.

Така роботизована китова акула коштує сотні тисяч доларів США, однак це значно дешевше за витрати, пов'язані з утриманням живих особин. Догляд за найбільшою у світі рибою може обійтися більш ніж у 14 мільйонів доларів США.

Зазвичай робота тримають у резервуарі й активують тільки під час вистав.

Нагадаємо, акула вбила жінку наступного дня після її весілля.

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