Відвідуваність впала на 80%: у Болгарії працівники ресторанів вийшли на протести проти COVID-сертифікатів

Відвідуваність впала на 80%: у Болгарії працівники ресторанів вийшли на протести проти COVID-сертифікатів

Рішення про обов'язковість COVID-сертифікатів демонстранти вважають "неадекватним" і "дискримінаційним".

У Болгарії у четвер, 28 жовтня, тисячі власників ресторанів, шеф-кухарів, офіціантів та барменів вийшли на вулиці своїх міст, щоб висловити протест проти обов'язкових COVID-сертифікатів.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що акції організували асоціації ресторанів та готелів, члени яких вважають довідки про стан здоров'я "неадекватними" та "дискримінаційними".

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За їхніми словами, у перші два дні запровадження нової вимоги відвідуваність ресторанів по всій країні впала на 80%. Критики кажуть, що уряд надто швидко запровадив вимогу, щоб люди до неї підготувалися.

Протестувальники стверджують, що використання перепустки COVID-19 не вирішить проблему спалаху в країні, а лише посилить її економічні проблеми.

Вони вимагають, щоб результати тесту на антитіла вважалися основою для такого сертифікату, щоб уряд пропонував безкоштовні тести і щоб усі державні та муніципальні службовці були включені до системи "зеленого сертифікату".

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Очільник Асоціації ресторанів Річард Алібегов закликав владу вжити заходів, яких бізнес зможе дотримуватися.

"Я сподіваюся, що уряд прислухається до нас, тому що, якщо влада хоче, щоб заходів дотримувалися, вони мають бути адекватними, - вказав він. - Якщо бізнес повинен обрати, збанкрутувати або дотримуватись заходів, швидше за все, заходів не буде дотримано і користі для здоров'я не буде".

У столиці Софії протестувальники заблокували головне перехрестя в годину пік, створивши безлад на дорогах. Пізніше вони попрямували до штаб-квартири уряду, щоб вимагати відставки міністра охорони здоров'я, і попередили, що продовжуватимуть чинити тиск на уряд доти, доки їхні вимоги не будуть виконані.

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Минулого тижня Болгарія заборонила громадянам відвідувати громадські заклади без наявності "зеленого" COVID-сертифікату про вакцинацію, перенесення хвороби або негативний тест. Цифровий або паперовий паспорт здоров'я став обов'язковим для відвідування ресторанів, театрів, кінотеатрів, концертних залів, спортзалів, клубів і торгових центрів.

27 жовтня у Болгарії зафіксували 6 813 нових випадків захворювання на COVID-19. Це найвищивий добовий приріст заражень в країні від початку пандемії. Зауважимо, що Болгарія є найменш вакцинованою державою в Європейському Союзі.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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