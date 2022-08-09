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"Відвідування Європи – це привілей": прем’єрка Естонії закликала зупинити видавання туристичних віз росіянам

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"Відвідування Європи – це привілей": прем’єрка Естонії закликала зупинити видавання туристичних віз росіянам

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Прем’єр-міністерка наголосила, що туризм із Росії необхідно припинити вже зараз.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видавання туристичних віз росіянам для поїздок до ЄС. 

Про це вона написала у Twitter.

"Припинити видавати туристичні візи росіянам. Відвідування Європи – це привілей, а не право людини", - написала Каллас.

Вона зауважила, що авіасполучення з Росією наразі закрите, а це означає, що поки країни Шенгену видають візи, тягар несуть сусіди Росії – Фінляндія, Естонія та Латвія.

"Пора припиняти туризм із Росії вже зараз", - наголосила вона.

Нагадаємо, Естонія пропонує ЄС в наступному пакеті санкцій проти РФ заборонити видавання віз росіянам.

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