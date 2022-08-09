"Відвідування Європи – це привілей": прем’єрка Естонії закликала зупинити видавання туристичних віз росіянам

Прем’єр-міністерка наголосила, що туризм із Росії необхідно припинити вже зараз.
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видавання туристичних віз росіянам для поїздок до ЄС.
Про це вона написала у Twitter.
"Припинити видавати туристичні візи росіянам. Відвідування Європи – це привілей, а не право людини", - написала Каллас.
Вона зауважила, що авіасполучення з Росією наразі закрите, а це означає, що поки країни Шенгену видають візи, тягар несуть сусіди Росії – Фінляндія, Естонія та Латвія.
"Пора припиняти туризм із Росії вже зараз", - наголосила вона.
Stop issuing tourist visas to Russians. Visiting #Europe is a privilege, not a human right. Air travel from RU is shut down. It means while Schengen countries issue visas, neighbours to Russia carry the burden (FI, EE, LV – sole access points). Time to end tourism from Russia now— Kaja Kallas (@kajakallas) August 9, 2022
Нагадаємо, Естонія пропонує ЄС в наступному пакеті санкцій проти РФ заборонити видавання віз росіянам.
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