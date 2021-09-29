Відвідувати ресторани та концерти можна без обмежень: у Швеції знімають майже всі карантинні заходи

Відвідувати ресторани та концерти можна без обмежень: у Швеції знімають майже всі карантинні заходи

В країні більше не діють рекомендації уникати скупчень людей і проводити зустрічі на вулиці, а не в приміщеннях.

У Швеції скасовують майже всі обмеження, введені через пандемію коронавірусу.

Про це в середу, 29 вересня, повідомляє The Local.

Зокрема, сьогодні скасовується правило дотримання дистанції між столиками в громадських закладах, а також на допустиму кількість відвідувачів в барах і ресторанах.

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Також скасували правила на відвідування заходів, в тому числі концертів і великих спортивних заходів. Для проходу на захід не потрібно надати негативний результат тесту на коронавірус або доказ про вакцинацію від COVID-19.

Крім того, зняті рекомендації на роботу з дому, які діяли від весни 2020 року. З середи працівникам рекомендують поступово повертатися на свої робочі місця. Якщо ж працівник має симптоми, йому як і раніше слід працювати з дому і здати тест на COVID-19.

Нарешті, в країні більше не діють рекомендації уникати скупчень людей і проводити зустрічі на вулиці, а не в приміщеннях. Невакциновані люди при цьому як і раніше повинні дотримуватися соціального дистанціювання з людьми не з близького кола спілкування і уникати контактів з особами в групі ризику і людьми у віці за 70 років. Залишається чинною і рекомендація залишатися вдома, здавати тести на коронавірус і уникати контактів в разі прояву симптомів COVID-19.

Нагадаємо:

Ісландія 26 червня першою в Європі скасувала всі внутрішні обмеження , запроваджені раніше для боротьби з пандемією COVID-19.

, запроваджені раніше для боротьби з пандемією COVID-19. Данія першою в Європейському Союзі повернулася до допандемічного життя, скасувавши від 10 вересня останні пов'язані з COVID-19 карантинні обмеження.

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