"Відволікання уваги": ексспівробітник СБУ припустив, що насправді могло статись в іжевській школі

Історія з терактом у школі Іжевська могла бути інспірована з метою відволікання уваги від мобілізації в Росії, від масового незадоволення населення, зокрема у Дагестані.

Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Інститут майбутнього Іван Ступак.

"Ця історія зі школою вийшла на перші шпальти, і Дагестан вже в стороні залишається, принаймні у російському сегменті Інтернету. Це моє припущення. Російська пропаганда і Кремль працюють над тим, щоб максимально жорстко тримати мобілізацію, і максимально згладжувати кути, щоб не було історії, як, наприклад в Ірані (протести - ред.). Але треба дивитись на розвиток подій, далі ми зрозуміємо, що це насправді було", - зазначив він.

За його словами, Росія цілком могла вдатися до провокації, адже в її історії вже були такі інциденти, як наприклад, підрив будинків у Москві та інших містах, як наслідок – війна у Чечні.

"Але якщо буде знайдена "візитівка Яроша", то тоді все буде зрозуміло. Для російських політиків людські жертви – то дрібнички на шляху до великої влади, до великих грошей", - резюмував він.

Нагадаємо, 26 вересня, озброєний чоловік у чорному одязі увійшов до школи №88 в російському місті Іжевськ, де відкрив стрілянину з двох пістолетів, внаслідок чого загинули учні та дорослі. Після скоєного нападник застрелився в одному з кабінетів навчального закладу.

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